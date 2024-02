Lakeland Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Lakeland hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,68 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -29,17 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,51 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite des letzten Jahres bei 2,82 Prozent, wobei Lakeland um 34,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Lakeland in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lakeland-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,4 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,04 USD (-10,15 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (13,79 USD) liegt mit einem Unterschied von -12,69 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Lakeland-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lakeland aktuell bei 4,07 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 138,69, was einer Differenz von -134,62 Prozent zur Lakeland-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Lakeland-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Lakeland. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.