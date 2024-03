Lakeland Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Lakeland-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 56,24 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 62,78 USD, was einem Unterschied von +11,63 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 64,84 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (-3,18 Prozent). Daher wird die Lakeland-Aktie in diesem Fall neutral bewertet. Insgesamt erhält Lakeland also in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 98, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,85, was darauf hindeutet, dass Lakeland weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Lakeland ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Lakeland in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,15 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -7,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Lakeland um 15,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

