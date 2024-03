Lakeland Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lakeland liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchenwert von 134,91 für "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt (ca. 93 Prozent) liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lakeland derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, mit einem Unterschied von 134,26 Prozentpunkten (4,07 % gegenüber 138,32 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung einer Aktie basiert auch auf einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Lakeland bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Lakeland beträgt derzeit 25,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Lakeland basierend auf diesen Punkten unserer Analyse als "Gut" bewertet.