Lake Shore Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Lake Shore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,64 USD erzielt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 12,16 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +14,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,85 USD liegt mit einem Schlusskurs von +12,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche verzeichnete Lake Shore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,77 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,14 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -6,91 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 10,7 Prozent, wobei Lake Shore 15,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Lake Shore liegt bei 7,3 Prozent, was 131,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138,1 Prozent. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lake Shore-Aktie zeigt einen Wert von 16 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für die Lake Shore-Aktie.