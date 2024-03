Lake Shore Aktie: Der absolute Knall!

Lake Shore wird in verschiedenen Bereichen bewertet. Unter Berücksichtigung fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung. Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festzustellen waren. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividende schüttet Lake Shore im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,76 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI bei 100 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung für Lake Shore als "Schlecht".

