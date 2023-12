Lake Resources Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Relative-Stärke-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Lake Nl liegt bei 40 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 68,42 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“ Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Bei Lake Nl wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer „neutral“ Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt „schlecht“ Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lake Nl bei 0,31 AUD angegeben, was zu einer Gesamtbewertung von „schlecht“ führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,135 AUD, was einem Abstand von -56,45 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,16 AUD, was zu einer Differenz von -15,63 Prozent und einem weiteren „schlecht“-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist demnach „schlecht“.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Lake Nl wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von „gut“ führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung „gut“.