Lake Resources-Aktie: Was ist denn da los?

In den letzten Wochen ist es recht still um die Lake Resources-Aktie geworden. Doch heute fiel der Kurs des australischen Lithium-Explorationsunternehmens mit rund 30 Prozent in den Keller. Was war geschehen? Ein unerwarteter Rücktritt Auslöser des massiven Kurssturzes am heutigen Morgen war die Nachricht, dass der Vorstandsvorsitzende Steve Promnitz überraschend seinen Rücktritt erklärt hat. Noch überraschender ist, dass Promnitz Lake… Hier weiterlesen