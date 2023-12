Lake Resources Aktie: Ist es das gewesen?

Die Lake Nl-Aktie hat in letzter Zeit eine Abweichung von -55,17 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,29 AUD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt einen Rückgang um -13,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,15 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der einfachen Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also auch vom RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien hat sich für Lake Nl in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien über die Lake Nl-Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lake Nl beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Lake Nl-Aktie eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.