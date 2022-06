Laiye, Innovator und Marktführer im Bereich der intelligenten Automatisierung, unterstreicht sein Engagement für die Datensicherheit und schließt die SOC-2-Zertifizierung ab

Peking (ots/PRNewswire) -Laiye (http://laiye.com/), ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen (IA), ist stolz und geehrt, bekannt geben zu können, dass es nach einem von Ernst & Young Hua Ming LLP durchgeführten Audit erfolgreich die Zertifizierung nach SOC 2 Typ 1 erhalten hat.Der SOC 2-Bericht wurde für die gesamte End-to-End IA-Plattform von Laiye vergeben, die Robotic Process Automation (RPA), Conversational AI und Intelligent Document Processing (IDP) umfasst.Die SOC 2-Zertifizierung ist weltweit als der maßgebliche und strengste Standard für Datensicherheitsaudits anerkannt und bestätigt Laiyes Stellung als Pionier in der IA-Sicherheit. Es bestätigt, dass Laiyes Informationssicherheitspraktiken, -richtlinien, -verfahren und -abläufe die SOC 2-Standards für Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit erfüllen. „Der Erhalt der SOC 2 Typ 1 Zertifizierung ist ein bedeutender Erfolg für uns, da er Laiyes kontinuierliches Engagement für den Aufbau einer sicheren und zuverlässigen intelligenten Automatisierungsplattform unterstreicht, die unseren Kunden hilft, besser zu arbeiten und besser zu sein", sagt Guanchun Wang, Chairman und CEO von Laiye.Um diese Zertifizierung zu erhalten, hat Laiye nachgewiesen, dass seine Produkte, Dienstleistungen, Daten und Informationssicherheit den führenden Datenschutzbestimmungen und -gesetzen entsprechen. Diese unabhängige Validierung gibt den Kunden von Laiye die Gewissheit, dass ihre Daten bei der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen durch das Unternehmen ordnungsgemäß geschützt sind, was mit der Erteilung der SOC 2 Typ 1 Zertifizierung einhergeht.„Kundenerfolg und Sicherheit waren schon immer wichtige Ziele und Verpflichtungen für uns. Neben der Sicherheit der Nutzerdaten stellt Laiye auch sicher, dass die Datenschutzrichtlinien und -maßnahmen den Nutzern über verschiedene Kanäle gut vermittelt werden. Laiye nutzt die Technologie der Datenverschlüsselung, um wichtige Geschäftsdaten und vertrauliche Informationen der Kunden während des Geschäftsbetriebs zu schützen", sagte Herr Wang, Chairman und CEO von Laiye.Laiye ist weltweit die Nummer 1 mit der höchsten Anzahl an RPA-bezogenen Patenten in der Kategorie RPA+AI. Die Zertifizierung nach SOC 2 Typ 1 stellt sicher, dass die hochmodernen Verfahren des Unternehmens den strengsten Datenschutzstandards entsprechen.Informationen zu LaiyeLaiye ist ein visionärer Marktführer im Bereich der intelligenten Automatisierung mit einer internationalen Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Wir bieten Unternehmen jeder Art und Größe die fortschrittlichste, vollständigste, einheitlichste und transformativste KI-gestützte intelligente Automatisierungsplattform und Produktpalette, einschließlich KI-gestützter RPA, intelligenter Dokumentenverarbeitung und Chatbot-Lösungen. Wir helfen unseren Kunden, ein neues Niveau an Produktivität, Effektivität und Effizienz zu erreichen. Und erreichen Sie neue Erfolgsebenen.Pressekontakt:Sherry Li,mkt@laiye.comOriginal-Content von: Laiye, übermittelt durch news aktuell