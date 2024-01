Laird Superfood Inc Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Laird Superfood Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 44,36, was auf Neutralität hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25 Wert von 53 deutet auf Neutralität hin. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI Einstufung ein "Neutral" Signal.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien rund um Laird Superfood untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren ebenfalls vor allem neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor. Die Diskussionsintensität rund um Laird Superfood war in den vergangenen Monaten erhöht, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Laird Superfood-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,94 USD lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein neutrales Rating von 0,92 USD. Insgesamt wird die Laird Superfood-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating versehen.