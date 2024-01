Laird Superfood Inc Aktie: So kann es weitergehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Laird Superfood von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,01 USD liegt, was einer Abweichung von +7,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,91 USD) liegt mit einer Abweichung von +10,99 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Laird Superfood, die sowohl positive als auch negative Faktoren berücksichtigt.