Laird Superfood Inc Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Laird Superfood-Aktie bei 0,93 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,91 USD, was einem Unterschied von -2,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,9 USD wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+1,11 Prozent). Daher erhält die Laird Superfood-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Laird Superfood eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Laird Superfood beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 73,21 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Laird Superfood weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Laird Superfood wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich für die Analyse der Anleger-Stimmung daher eine Bewertung von "Neutral".