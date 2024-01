Laird Superfood Inc Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Aktie von Laird Superfood zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,94 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,952 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +1,28 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,91 USD, was einer Distanz von +4,62 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Laird Superfood aufgrund der Beitragsanzahl und der Diskussionsintensität als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher in dieser Kategorie die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Laird Superfood als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 73,41 liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher eine Bewertung "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.