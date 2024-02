Lai Sun Garment wird immer uninteressanter …

Die Lai Sun Garment-Aktie erhielt in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,69 HKD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,84 HKD wurde nicht erreicht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Lai Sun Garment-Aktie. Der RSI7 lag bei 100 und der RSI25 bei 85,19, was die schlechte Einstufung bestätigte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Unternehmen hier als "Neutral" bewertet wird.

Auch die Diskussionen auf sozialen Medien zeigten keine eindeutigen positiven oder negativen Tendenzen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt wird.