Lai Sun Garment Aktie: Wann tut sich was?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für die Lai Sun Garment-Aktie weist auf eine neutrale Stimmungslage hin. Sowohl die Anzahl der Beiträge im Internet als auch die Änderung der Stimmung zeigen keine signifikanten Schwankungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die längerfristigen und kurzfristigen gleitenden Durchschnitte der Lai Sun Garment-Aktie unter dem aktuellen Schlusskurs liegen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin, da der RSI bei 76,19 liegt. Für den RSI25 ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 65,79 für 25 Tage.

Insgesamt führen die genannten Faktoren zu einer Gesamtbewertung der Lai Sun Garment-Aktie als "Schlecht".