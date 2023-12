Lai Sun Garment Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 50 als neutral betrachtet wird. Für die Lai Sun Garment liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 79 für die Lai Sun Garment an. Dies deutet auf eine überkaufte Situation hin, was als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Lai Sun Garment in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Lai Sun Garment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anhand der gleitenden Durchschnittskurse wird die Lai Sun Garment derzeit als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Abweichung des Aktienkurses im negativen Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.