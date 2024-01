Lai Si Enterprise Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Lai Si Enterprise weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -37,74 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,53 Prozent, und auch hier liegt Lai Si Enterprise mit 32,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Lai Si Enterprise derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,36 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,36 HKD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,34 HKD deutet auf eine Abweichung von +5,88 Prozent hin, wodurch die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Lai Si Enterprise war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lai Si Enterprise-Aktie weist einen Wert von 30 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher einen Wert von 42,86 aufweist. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lai Si Enterprise.