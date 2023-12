Lai Si Enterprise Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Vision Sensing Acquisition Corp":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Lai Si Enterprise ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Lai Si Enterprise-Aktie beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 46,43 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Lai Si Enterprise ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,24 auf, was 49 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Bauwesen" (47,42). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,37 HKD für den Schlusskurs der Lai Si Enterprise-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,34 HKD (-8,11 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,33 HKD, was in einem ähnlichen Bereich (+3,03 Prozent) wie der letzte Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Somit erhält Lai Si Enterprise insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Lai Si Enterprise in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.