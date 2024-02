Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Anlegerstimmung für Guangxi Energy war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Guangxi Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche hat Guangxi Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,08 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -6,84 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,92 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Guangxi Energy mit 31,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangxi Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Abweichung von -23,16 Prozent bzw. -17,03 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI von 72,82 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Guangxi Energy in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

