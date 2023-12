Lai Si Enterprise Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Bauunternehmen der Lai Si Enterprise weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 6,29 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung. In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Lai Si Enterprise eine Performance von -37,74 Prozent, während andere Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -1,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Lai Si Enterprise eine Underperformance von -36,31 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Lai Si Enterprise mit -1,46 Prozent um 36,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Lai Si Enterprise wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Lai Si Enterprise in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Lai Si Enterprise beträgt derzeit 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Lai Si Enterprise damit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.