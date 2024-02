Lai Holding Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet unterstützt werden. Bei der Betrachtung von Lai zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit -10 Prozent eine Abweichung und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dies führt insgesamt zu einem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lai. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".