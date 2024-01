Lai Holding Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Ninety One":

Die technische Analyse der Aktie von Lai zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,026 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,33 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,03 HKD, was wiederum zu einem Abstand von -13,33 Prozent führt und die Aktie als "schlecht" einstuft. Somit wird die Gesamtnote für die Aktie als "schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Aktie von Lai zeigen, dass es in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen gab, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Lai bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lai-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 100 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung, wodurch das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "schlecht"-Rating.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Lai als "neutral" bewertet werden. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie die Note "neutral" vergeben.