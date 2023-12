Lagercrantz AB Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Diskussionen rund um Lagercrantz auf sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Lagercrantz bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lagercrantz als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 35,63 und der RSI25-Wert 26,12, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde bei Lagercrantz eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Die Stärke der Diskussion wird ebenfalls positiv bewertet, was dazu führt, dass Lagercrantz in dieser Hinsicht ein "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lagercrantz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 121,91 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 134,8 SEK lag, was einer Abweichung von +10,57 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Lagercrantz-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.