Suzhou New Sea Union Telecom Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet hat ergeben, dass die Stimmung für New Sea Union in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf New Sea Union. Diese gestiegene Aufmerksamkeit führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Alles in allem wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist New Sea Union eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aus dieser Sichtweise heraus wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten zwei Wochen wurde New Sea Union von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass New Sea Union derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,11 CNH, während der Aktienkurs (0,98 CNH) um -11,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -15,52 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für New Sea Union.