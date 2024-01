Lagercrantz AB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Lagercrantz liegt derzeit bei 62,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,27 ebenfalls an, dass Lagercrantz weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch mit "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lagercrantz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 122,14 SEK. Der letzte Schlusskurs von 128,9 SEK weicht somit um +5,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 117,23 SEK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Lagercrantz-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Lagercrantz in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität verzeichnete. Daher wird sie für diesen Faktor mit "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Lagercrantz.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an neun Tagen positiv gestimmt, während überwiegend neutrale Einstellungen an vier Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lagercrantz diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.