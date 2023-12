Lagercrantz AB Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen in Beziehung gesetzt werden. Die RSI der Lagercrantz liegt bei 28,19, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lagercrantz eingestellt waren. Es gab sieben Tage lang hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Lagercrantz daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lagercrantz-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 121,48 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 130,6 SEK liegt. Dies zeigt eine positive Abweichung von +7,51 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +16,02 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate für Lagercrantz. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung für die Aktie.