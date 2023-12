Lagardere SCA Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Lagardere-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,47 EUR verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,8 EUR, was einem Unterschied von -8,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,56 EUR wird analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs nur knapp darüber (+1,29 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Lagardere in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Lagardere insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Lagardere-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 22,58 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Zusätzlich zur technischen Analyse lässt sich das Sentiment und der Buzz um die Lagardere-Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Lagardere eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und RSI.