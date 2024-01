Lagardere SCA Aktie: So könnte es weitergehen!

Der französische Medienkonzern Lagardère wird hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Über einen längeren Zeitraum wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung gegenüber Lagardère wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 20,4 EUR verläuft und der Aktienkurs selbst bei 18,2 EUR lag, was zu einer negativen Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist jedoch nur eine geringfügige Differenz auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Lagardère-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Lagardère basierend auf verschiedenen Analysemethoden.