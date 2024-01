Lagardere SCA Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. Bei Lagardere hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso haben unsere Programme in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Lagardere auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse mittels Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Lagardere weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt sich eine Abweichung von -10,12 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von nur -0,81 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zusammenfassend kann Lagardere hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.