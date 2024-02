Lagardere SCA Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Lagardere-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,96 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 20,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,75 EUR), liegt der letzte Schlusskurs darüber, was einer Abweichung von +8,8 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also für die Lagardere-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lagardere-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität.

Zusammenfassend ergibt sich für die Lagardere-Aktie aus verschiedenen Analysemethoden ein insgesamt "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.