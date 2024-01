Lagarde signalisiert Kurswechsel: EZB-Chefin hält Zinssenkung im Sommer für wahrscheinlich

Nach zehn Zinserhöhungen in Folge deutet die Europäische Zentralbank eine mögliche Senkung der Zinsen an, abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der abklingenden Inflation.

Nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen hat sich die Inflation in Europa zuletzt stark abgeschwächt - nun stehen möglicherweise niedrigere Zinsen in Aussicht. Der derzeitige Leitzins, zu dem Banken bei der Europäischen Zentralbank (EZB) frisches Geld erhalten, beträgt 4,5 Prozent.

Doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass eine erste Zinssenkung im Sommer durchaus wahrscheinlich sei. Dennoch müsse die Entscheidung noch von der Konjunktur abhängen.

Lagarde betonte die Unsicherheit und verwies auf einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht haben. Die Äußerungen Lagardes folgen zahlreichen EZB-Geldpolitikern, die in den vergangenen Tagen ebenfalls niedrigere Zinsen in Aussicht gestellt haben. Gleichzeitig wehren sie sich jedoch gegen die hohen Erwartungen der Finanzmärkte.

Diese hatten noch vor wenigen Tagen bis zu sechs Zinssenkungen mit insgesamt 1,5 Prozentpunkten erwartet. Die aktuellen Aussagen der EZB-Vertreter haben jedoch dazu geführt, dass die Erwartungen etwas gesunken sind.

Im Kampf gegen die Inflation hat die EZB in den letzten Jahren beispiellose zehn Zinserhöhungen durchgeführt, bevor sie im Herbst 2023 erstmals von einer weiteren Erhöhung abgesehen hat. Höhere Zinsen verteuern Kredite und können damit die Nachfrage drosseln und Inflation entgegenwirken. Gleichzeitig können sie jedoch auch eine Belastung für die Wirtschaft sein.

Angesichts der möglicherweise überzogenen Erwartungen an niedrigere Zinsen betonte Lagarde: "Es hilft unserem Kampf gegen die Inflation nicht, wenn die Erwartungen viel höher sind als das, was wahrscheinlich passieren wird."

Experten weisen darauf hin, dass hohe Erwartungen an Zinssenkungen in der Regel zu fallenden Kapitalmarktzinsen führen, was zu einer Lockerung der Finanzbedingungen führen kann. Dies wiederum kann den geldpolitischen Kurs der EZB beeinträchtigen.

Die Inflation ist mittlerweile wieder rückläufig und hat sich im Jahr 2023 deutlich abgeschwächt. Dadurch hat die EZB mehr Spielraum für eine lockere Geldpolitik. Hinzu kommt die schwache Konjunktur in der Eurozone, insbesondere in der größten Volkswirtschaft Deutschlands. Die Entscheidung über eine mögliche Zinssenkung im Sommer steht jedoch unter Vorbehalt der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa.

Nachricht im Orginal