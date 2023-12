LafargeholcimADR-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Baustoffgesellschaft Holcim hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Dividendenrendite von 4,5 % erzielt, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3,73 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Holcim in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Holcim in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holcim liegt derzeit bei 10,86, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Holcim auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Holcim in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,14 % erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um 0,53 % gestiegen ist. Diese Outperformance von +52,61 % führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt zeigt sich Holcim also in verschiedenen Kategorien als neutral bis gut bewertet und präsentiert solide Kennzahlen in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, Fundamentaldaten und Branchenvergleich Aktienkurs.