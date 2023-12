LafargeholcimADR Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Holcim wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Holcim eine Rendite von 53,14 Prozent erzielt, was mehr als 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,38 Prozent, während Holcim mit 57,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wird festgestellt, dass die Diskussionen über Holcim langfristig gesehen eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holcim einen Wert von 10 auf, während der Durchschnittswert in der Branche "Baumaterialien" bei 31,08 liegt. Dadurch wird Holcim als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Holcim mit 58,98 CHF angegeben, während der aktuelle Aktienkurs bei 67,4 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +14,28 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. In ähnlicher Weise weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 60,64 CHF auf, was einer Distanz von +11,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.