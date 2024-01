LafargeHolcim Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Die Aktie von Holcim bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 %, was einen Mehrertrag von 0,82 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Holcim-Aktie steht bei 85, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 42,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur neutralen Diskussionen in den letzten Tagen. Die Redaktion bewertet dies als "Gut", unterstützt durch statistische Auswertungen, die auf eine Überzahl von Kaufsignalen hinweisen.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.