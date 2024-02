LafargeHolcim Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Baustoffkonzern Holcim ist in den letzten Monaten Gegenstand einer geringen Diskussion im Netz gewesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Holcim momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Holcim-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu dieser Bewertung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut" Bewertungen für die Holcim-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, Dividendenrendite, RSI und technischen Analyse.