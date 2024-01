LafargeHolcim Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Der Baustoffkonzern Holcim bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Holcim zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung, weshalb die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Holcim-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 59,39 CHF lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 64,98 CHF, was einem Unterschied von +9,41 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 62,4 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,13 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Holcim-Aktie eine Rendite von 53,14 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also eine solide Performance der Holcim-Aktie, die sowohl in puncto Dividendenrendite als auch in der technischen und fundamentalen Analyse positiv abschneidet.