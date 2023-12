LafargeHolcim Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Der Aktienkurs von Holcim hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von 53,14 Prozent erzielt, was mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Baumaterialien"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,38 Prozent, wobei Holcim mit 57,52 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Holcim beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,5 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien, 3,71) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Holcim-RSI liegt bei 7,63 und der RSI25 bei 14,93. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Holcim wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.