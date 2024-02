LafargeHolcim Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Holcim ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 8,1, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 34,1 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten 200 Handelstagen beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Holcim-Aktie 60,83 CHF. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 70,14 CHF, was einer Differenz von +15,3 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 65,94 CHF über dem letzten Schlusskurs (+6,37 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Somit erhält Holcim insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holcim beträgt 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" mit einem Durchschnitt von 29 als unterbewertet betrachtet werden kann. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 53,14 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 57,8 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.