LafargeHolcim Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Holcim beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Holcim damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Holcim beträgt der 7-Tage-RSI 35,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 26,5, was darauf hindeutet, dass Holcim hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Holcim beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,5 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,46) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Netz wird Holcim als "Neutral" eingestuft. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Holcim in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".