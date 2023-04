Länder wollen mit Nordsee-Gipfel Offshore-Windenergie ankurbeln

OSTENDE (dpa-AFX) - Bei einem Gipfel in der belgischen Küstenstadt Ostende wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Staats- und Regierungschefs aus acht weiteren europäischen Ländern am Montag den Ausbau der Windenergie in der Nordsee vorantreiben. Ziel des sogenannten Nordsee-Gipfels (16.00 Uhr) ist es, die Nordsee bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas zu machen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird zu dem Treffen erwartet.

Die neun beteiligten Staaten - neben Deutschland und Belgien die Niederlande, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien - haben zusammen mehr als 175 000 Kilometer Küste. Plan sei, dass diese Länder bis 2030 gemeinsam 134 Gigawatt Offshore-Leistung erzielten, sagte Belgiens Regierungschef Alexander De Croo vor dem Treffen. Bis 2050 sollten es mehr als 300 Gigawatt sein. Zuletzt kam der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland und in der EU nur langsam voran. De Croo warb daher nicht für neue Ziele, sondern für ihre zügige Umsetzung./wim/DP/he