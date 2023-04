Länder drängen auf Ausbau von Nachtzugverbindungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkehrsminister der Länder drängen den Bund und die Bahn zu einem Ausbau der Nachtzugverbindungen. Für mehr Klimaschutz sollen diese verstärkt das Flugzeug ersetzen, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf ein Papier der Landesminister. Nachtzüge seien eine "klimafreundliche Alternative zum Flugverkehr", heißt es darin.

Um ein konkurrenzfähiges Angebot zu ermöglichen, müssten daher Anreize für neue Verbindungen geschaffen werden. "Trotz steigender Nachfrage werden sie aktuell auf zu wenigen Relationen angeboten", kritisieren die Länder. Konkret fordern sie mehr Mittel als "Anschubfinanzierungen" für entsprechende Waggons und eine Senkung der Trassenpreise "explizit für Nachtzüge". Eine Sprecherin der Bahn sagte der "Rheinischen Post" dazu: "Die Deutsche Bahn steht generell für klimafreundliches Reisen am Tag und in der Nacht." Das bestehende Angebot werde in diesem Jahr bereits erweitert. "Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir 13 europäische Millionenmetropolen auf der Schiene über Nacht verbinden", so die Sprecherin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur