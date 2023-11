Ladder Capital Aktie: Das macht richtig Spaß!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ladder Capital Corp eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ladder Capital Corp daher eine neutrale Einschätzung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ladder Capital Corp derzeit bei 11,19 USD, was +8,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,06 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einstufung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung für die Ladder Capital Corp zeigt, dass 3 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, während keine eine Verkaufsempfehlung abgegeben hat. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analysen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,67 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 13,2 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ladder Capital Corp zeigt einen Wert von 36,51, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer guten Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der verschiedenen Analysen für die Ladder Capital Corp eine neutrale bis positive Gesamteinschätzung.