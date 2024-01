Ladder Capital Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) festgehalten. Für die Ladder Capital Corp beträgt der aktuelle RSI-Wert 53,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einschätzung "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ladder Capital Corp beträgt derzeit 10,41 USD. Dies führt dazu, dass die Aktie die Bewertung "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 11,31 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,65 Prozent zum GD200 aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,16 USD, was einer Differenz von +1,34 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Ladder Capital Corp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Daher ergibt sich für die Anlegerstimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Ladder Capital Corp insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie der Ladder Capital Corp liegt im Mittel bei 12,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,73 Prozent darstellt und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Ladder Capital Corp die Einschätzung "Gut".

