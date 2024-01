Ladder Capital Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Ladder Capital Corp wurden in den letzten Wochen intensiv diskutiert und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein starkes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Ladder Capital Corp die Gesamteinstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie der Ladder Capital Corp 2-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" bewertet. Für den langfristigen Ausblick erhält die Aktie somit überwiegend positive Einschätzungen. Aktuell erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 10,77 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 12,75 USD, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ladder Capital Corp-Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 10,33 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,51 USD lag. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,85 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Ladder Capital Corp besonders positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.