Ladder Capital Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie der Ladder Capital Corp wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit gemischten Bewertungen versehen. Von insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,81 Prozent darstellt, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

Auf technischer Ebene ist die Ladder Capital Corp derzeit 5,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die letzten 200 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Ladder Capital Corp wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, obwohl in den letzten Tagen neutralere Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz eher schwach sind. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.