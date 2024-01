Lachlan Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lachlan Star herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 43,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lachlan Star weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 56,6) zeigt, dass das Wertpapier neutral bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -6,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lachlan Star eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Lachlan Star verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv bewertet.