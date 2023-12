Labrador Iron Ore Royalty Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Labrador Iron Ore Royalty-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim 25-Tage-RSI beträgt der Wert 39,68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Labrador Iron Ore Royalty nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen abgegeben, wovon 0 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zu aktuellen Analystenupdates liegen keine Informationen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 34,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Informationen erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz um die Labrador Iron Ore Royalty-Aktie haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsstärke wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammengefasst erhält Labrador Iron Ore Royalty in diesem Bereich daher ein "Gut".

Im Bereich Dividende schüttet Labrador Iron Ore Royalty höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 8,05 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".