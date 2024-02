Labrador Gold Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Labrador Gold. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Labrador Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,14 CAD weicht davon um -17,65 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,14 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Labrador Gold-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Labrador Gold liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.