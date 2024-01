Laboratory of America Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Laboratory Of America-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 204,08 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 227,29 USD lag und somit einen Abstand von +11,37 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 212,41 USD, was einer Differenz von +7,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Laboratory Of America-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild basiert auf Auswertungen von sozialen Medien, die keine auffälligen Tendenzen in Richtung besonders positiver oder negativer Themen zeigen. Daher wird das Sentimentskriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine Bewertung als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Laboratory Of America im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine niedrigere Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 87,66 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 89,11 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Laboratory Of America als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 274,75 USD, was einer Erwartung von 20,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Laboratory Of America-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzung unterschiedliche Bewertungen, wobei die Gesamtbewertung auf "Gut" lautet.