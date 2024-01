Laboratory of America Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Laboratory Of America-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 41,27, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 15,07 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99 in der Branche der Gesundheitsdienstleister. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Laboratory Of America-Aktie mit 13,26 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 35,89 Prozent, wobei Laboratory Of America mit 22,62 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Laboratory Of America 5 mal die Einschätzung Gut, 3 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Schließlich erwarten die Analysten eine Entwicklung von 17,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 264,63 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".